«Никто с голоду не умер». Бурятская чиновница рассказала о мерах поддержки населения и извинилась

Так Екатерина Кочетова ответила на вопрос по поводу мер поддержки на заседании комитета Народного хурала по бюджету, налогам и финансам. Из-за резонансности высказывания она решила пояснить свою позицию на Facebook.

«Говорить о том, что у населения нет денег, — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального… Никто еще у нас с голоду не умер», — цитирует https://arigus.tv/news/item/143006/ заявление министра экономики региона «Ариг Ус».

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за ответ местному депутату, пожаловавшемуся на нехватку денег у населения из-за коронавирусного кризиса.

«"Никто не умер" подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно», — отметила Кочетова.



Чиновница также извинилась перед «людьми, оказавшимися в сложной ситуации».



С начала пандемии в Бурятии зафиксировали 1 411 случаев COVID-19.



Это далеко не первое «громкое» заявление российских чиновников. Так, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в 2018 году, что «государство не просило вас рожать». Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова запомнилась фразой: «Считаете, что государство должно всех содержать?» Министр труда Саратовской области Наталья Соколова полагает https://www.fontanka.ru/2018/10/12/022/, что трех с половиной тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». После череды громких высказываний председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать «доску позора».

