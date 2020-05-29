Следком за полгода завершил расследование дела бизнесмена, которого искал 20 лет за заказ убийства партнера из-за 100 тысяч долларов

Под Новый год в 2019 году в Тбилиси местная полиция задержала петербургского бизнесмена, которого искал Интерпол по просьбе петербургских следователей. В 2000 году он, по версии СК, заказал предпринимателя, которому был должен 100 тысяч долларов (по курсу на 20 лет назад почти 3 млн рублей). Теперь беглеца ждет суд.

Как сообщает 29 мая пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного по найму.



Бизнесмен Воронин, как установило следствие, в 1999 году предложил знакомому петербургскому предпринимателю Пижевскому участвовать совместно в бизнесе, после чего получил от последнего не менее 100 тыс. долларов. Однако партнерство не задалось, и последний решил забрать свои деньги. Тогда в марте 2000 года Воронин решил организовать нападение на него.

«После этого вступил в сговор со своим знакомым (осужден в 2009 году) на оказание на предпринимателя физического воздействия, не исключающего причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, за денежное вознаграждение», — сообщает ГСУ.

Как писала «Фонтанка», в июле 2000 года на станции техобслуживания «Бекар», что находилась на улице Челиева, неизвестный нанес несколько смертельных ударов кастетом в голову Пижевскому. В 2009 году к 23 годам был приговорен непосредственный исполнитель, некто Игорь Калиновский. За свою «работу» он получил ровно в 10 раз меньше суммы долга. В среде гангстеров он больше был известен как Булкин и входил в отделение «тамбовского» сообщества. Его бригадиром был когда-то гремевший на ниве силового предпринимательства Петербурга человек по прозвищу Вася Брянский.

