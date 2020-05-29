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Счастливое детство в «Образцовых кварталах»
Когда родители выбирают жильё, они руководствуются, в первую очередь, интересами своих детей. Будет ли им в квартире тепло и уютно, как в районе обстоят дела с безопасностью, где дети будут гулять, развиваться, заниматься спортом? Сотни семей благополучно решили эти вопросы в новом микрорайоне «На Царскосельских холмах», который возводит на подъезде к Пушкину строительная компания «Терминал-Ресурс».
Застройщик ведёт комплексное развитие территории на площади 316 га. Уже построено пять малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», на этапе высокой готовности находится ЖК «Образцовый квартал 6», готовится к вводу в эксплуатацию новый коммерческий объект — бизнес парк «Гараж». В районе ведётся развитие новой транспортной и социальной инфраструктуры.
Качество и комфорт
«Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологии. Застройщик применяет современные сертифицированные материалы и оборудование надёжных европейских производителей. Класс энергоэффективности жилых объектов застройщика — «А» — очень высокий. Это значит, потери тепла и расходы электроэнергии минимизированы, что делает проживание комфортным и позволяет экономить на коммунальных платежах. В домах с уровня земли установлены бесшумные лифты производства Швейцарии, применена система отопления «тёплый водяной пол», в каждой жилой зоне есть терморегулятор. Собственные газовые котельные работают бесперебойно, жильцы сами определяют для себя начало и окончание отопительного сезона и не зависят от отключений горячей воды.
Квартиры-трансформеры
Квартирография включает варианты от 36 до 104 кв. м. Разнообразие планировок и площадей позволяет подобрать подходящий вариант для семьи любого состава. Отсутствие перегородки между кухней-гостиной превращает квартиру в трансформер: индивидуальная планировка или зонирование поможет предусмотреть личное пространство каждому члену семьи. Пока ребёнок маленький, в объединённой кухне-гостиной он будет оставаться под присмотром родителей. Позже ему понадобится отдельная комната, которая появится при возведении межкомнатной перегородки. В двухкомнатной квартире свободной планировки можно сделать две и даже три изолированные спальни.
В «Образцовых кварталах» продуманы места для хранения вещей. Вход в гардеробные может быть устроен со стороны прихожей или из жилой зоны. Квартиры большой площади снабжены двумя санузлами. Вместительные балконы правильной прямоугольной формы становятся дополнительным полезным пространством с разным функционалом. В них можно создать место релакса, поставив кофейный столик с удобными креслами или устроить зимний сад.
Благоприятная среда
Пушкинский район имеет протяжённую зелёную зону. В двух километрах от «Образцовых кварталов» начинаются знаменитые пушкинские парки. На территории, строительства никогда не было промышленных производств, что в целом делает экологическую ситуацию благоприятной.
Важным критерием для семей с детьми при выборе места жительства является социальная среда. В условиях комфортабельной малоэтажки между жильцами скорее устанавливаются добрососедские отношения, молодые родители совместно присматривают за детьми, их дети дружат. Во дворах установлены игровые детские и спортивные площадки, есть площадка для отдыха взрослых.
Вычитать и умножать
В 2018-м году компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном. На 2021–2024 гг планируется строительство нового детского сада на 240 мест, уже ведутся проектные работы. Также ведётся проектирование общеобразовательной школы на 825 мест, к строительству которой мы планируем приступить в 2024 году. В рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству за счет средств бюджета в 2021–2024 годах запланировано строительство общеобразовательной школы на 550 мест. В процессе дальнейшего освоения территории предусмотрено размещение ещё трех детских садов и двух общеобразовательных школ.
Детское время
Рядом с ЖК «Образцовые кварталы» работают сетевые магазины, аптека, салон красоты, медицинский центр. В 2018-м году введён в эксплуатацию современный детский сад с бассейном, проектируются ещё два садика и две школы. На территории проекта есть несколько спортивных клубов и детские развивающие центры.
По соседству с проектом в Пушкине и Павловске расположены различные образовательные и культурные учреждения: Дом молодежи, Дом Культуры, музей-театр, детский театр, заповедник, кинотеатр, детский книжный клуб, музеи ретротехники и любителей военной истории, семейные и молодежные клубы, кафе. Многие жители других районов приезжают в Пушкин на выходные. Организовать семейный досуг здесь приятно и просто, было бы желание.
При покупке квартиры в «Образцовых кварталах» можно использовать материнский капитал, также возможна ипотека. Получить консультацию менеджера по продажам и кредитного специалиста можно по телефону: 8(812) 719–19–19.
Квартиры для семей с детьми в Пушкинском районе Санкт-Петербурга: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya