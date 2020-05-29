Счастливое детство в «Образцовых кварталах»

Застройщик ведёт комплексное развитие территории на площади 316 га. Уже построено пять малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», на этапе высокой готовности находится ЖК «Образцовый квартал 6», готовится к вводу в эксплуатацию новый коммерческий объект — бизнес парк «Гараж». В районе ведётся развитие новой транспортной и социальной инфраструктуры.



Качество и комфорт



«Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологии. Застройщик применяет современные сертифицированные материалы и оборудование надёжных европейских производителей. Класс энергоэффективности жилых объектов застройщика — «А» — очень высокий. Это значит, потери тепла и расходы электроэнергии минимизированы, что делает проживание комфортным и позволяет экономить на коммунальных платежах. В домах с уровня земли установлены бесшумные лифты производства Швейцарии, применена система отопления «тёплый водяной пол», в каждой жилой зоне есть терморегулятор. Собственные газовые котельные работают бесперебойно, жильцы сами определяют для себя начало и окончание отопительного сезона и не зависят от отключений горячей воды.



Квартиры-трансформеры



Квартирография включает варианты от 36 до 104 кв. м. Разнообразие планировок и площадей позволяет подобрать подходящий вариант для семьи любого состава. Отсутствие перегородки между кухней-гостиной превращает квартиру в трансформер: индивидуальная планировка или зонирование поможет предусмотреть личное пространство каждому члену семьи. Пока ребёнок маленький, в объединённой кухне-гостиной он будет оставаться под присмотром родителей. Позже ему понадобится отдельная комната, которая появится при возведении межкомнатной перегородки. В двухкомнатной квартире свободной планировки можно сделать две и даже три изолированные спальни.



В «Образцовых кварталах» продуманы места для хранения вещей. Вход в гардеробные может быть устроен со стороны прихожей или из жилой зоны. Квартиры большой площади снабжены двумя санузлами. Вместительные балконы правильной прямоугольной формы становятся дополнительным полезным пространством с разным функционалом. В них можно создать место релакса, поставив кофейный столик с удобными креслами или устроить зимний сад.