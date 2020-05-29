Индекс самоизоляции в Петербурге удерживает позиции, а временами даже лучше, чем накануне
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге стабилен. Утром 29 мая он, по данным «Яндекса», снижается примерно так же, как и вчера: на 7:01 — 4,2 балла, на 8:10 — 3,2, на 9:20 — 2,3, на 9:50 — 2 балла, на 10:10 — 1,9 балла (вчера в это время было даже меньше — 1,8). Петербург, по данным на 10:01 и 10:10, второй в списке городов-миллионников.
Суточный индекс самоизоляции вчера даже подрос на 0,1 балла — до 1,6. Это на 1,2 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса, и на 0,4 меньше, чем в прошлый четверг, 21 мая. По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Лидером стала Москва (1,9 балла), на последнем месте Казань (0,9 балла).
Россия 28 мая осталась на уровне 1,4 балла, как накануне.
Активность на городских улицах, которую «Яндекс» считает на основе своих данных и данных Apple Maps и Otonomo, в Петербурге 28 мая также снизилась. Она составила 64% от активности в самый оживлённый будний день до распространения вируса (27 мая — 67%). В Москве этот показатель вырос до 56% (27 мая — 54%).