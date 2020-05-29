FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 10:38
3
Печать

Индекс самоизоляции в Петербурге удерживает позиции, а временами даже лучше, чем накануне

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге стабилен. Утром 29 мая он, по данным «Яндекса», снижается примерно так же, как и вчера: на 7:01 — 4,2 балла, на 8:10 — 3,2, на 9:20 — 2,3, на 9:50 — 2 балла, на 10:10 — 1,9 балла (вчера в это время было даже меньше — 1,8). Петербург, по данным на 10:01 и 10:10, второй в списке городов-миллионников.

Суточный индекс самоизоляции вчера даже подрос на 0,1 балла — до 1,6. Это на 1,2 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса, и на 0,4 меньше, чем в прошлый четверг, 21 мая. По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Лидером стала Москва (1,9 балла), на последнем месте Казань (0,9 балла).

Россия 28 мая осталась на уровне 1,4 балла, как накануне.

Активность на городских улицах, которую «Яндекс» считает на основе своих данных и данных Apple Maps и Otonomo, в Петербурге 28 мая также снизилась. Она составила 64% от активности в самый оживлённый будний день до распространения вируса (27 мая — 67%). В Москве этот показатель вырос до 56% (27 мая — 54%).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Pensioneer
Выходить из дома не запрещено. Что считаем?
grannie
Рекламный Я-бюджет на 29.05 - освоен. Ура, товарисчи!
igorvandrop
Мне вот интересно, с 1 июня, когда можно выходить даже старикам, индекс тоже будете мусолить? Пора о нем забыть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний