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29.05.2020 10:10
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Полицейские в центре Петербурга спасли мужчину из горящей «Дэо Нексии»

Ссора с женой выгнала в ночь на улицу жителя Петербурга. Переждать бурю он решил в машине. Нервничал, заснул, пожар.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, около 3.30 ночи в полицию Центрального района поступил сигнал — во дворе дома 66 по улице Марата горит машина. Прибывший на вызов наряд, увидел объятую огнем «Дэо Нексия», а ней мужчину.

Фото: читатель «Фонтанки»

Полицейские успели вытащить из салона автомобиля 33-летнего Алексея, хозяина машины. Выяснилось, что мужчина накануне поссорился с женой, выпил и решил переночевать в автомобиле.

«Произошло возгорание автомобиля, что стоило бы жизни владельцу, если бы не оперативность полицейских. В результате погорельцу даже не потребовалась медицинская помощь. Причины возгорания автомобиля устанавливаются», — сообщает ведомство.

Фото: читатель «Фонтанки»

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