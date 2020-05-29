Грибной сезон для петербуржцев в разгаре — для тех, кто разбирается в необычных грибах. Но и те, кто привык к традиционным осенним «дарам леса», уже могут найти что-то по своему вкусу.



Во Всеволожском районе Ленинградской области, граничащем с Санкт-Петербургом, нашли одни из первых жёлто-бурых подосиновиков — Leccinum versipelle, сообщает 29 мая паблик «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Подосиновики в конце мая в нашей полосе нетипичное явление, но и не уникальное, отмечают специалисты. Сейчас они соседствуют со сморчками, строчками, летними опятами и цветущими брусникой и морошкой.

