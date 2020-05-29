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29.05.2020 08:25
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Полицейские задержали вора, покусившегося на святое в доме пенсионерки с Тимуровской улицы

Полицейские по горячим следам задержали незваного гостя в доме пенсионерки из Калининского района Петербурга. Сам он тоже не молод, а за его плечами аналогичное преступление.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в квартирной краже задержан 60-летний местный житель. При обыске у него нашли спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, более десяти мобильных телефонов, икону, а также шкатулки с серебряными украшениями и монетами.

Проверка показала, что ранее он уже пробирался в чей-то дом и выносил оттуда чужое имущество, за что был судим. Полицейские полагают, что задержанный может быть причастен к другим похожим преступлениям.

Напомним, информация об этой краже поступила накануне от пожилой хозяйки квартиры на Тимуровской улице. Во время произошедшего женщина находилась на даче, а о разбитом окне ей рассказала невестка.

В разговоре с полицией пенсионерка заявила, что у нее пропали три иконы с ликами святых в бронзовых окладах общей стоимостью 32 тысячи рублей, планшетный компьютер и рюкзак.

Незванный гость оставил на месте преступления следы от тапочек. Было возбуждено уголовное дело по третьей части 158 статьи УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

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