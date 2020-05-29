Полицейские задержали вора, покусившегося на святое в доме пенсионерки с Тимуровской улицы

Полицейские по горячим следам задержали незваного гостя в доме пенсионерки из Калининского района Петербурга. Сам он тоже не молод, а за его плечами аналогичное преступление.



Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в квартирной краже задержан 60-летний местный житель. При обыске у него нашли спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, более десяти мобильных телефонов, икону, а также шкатулки с серебряными украшениями и монетами.



Проверка показала, что ранее он уже пробирался в чей-то дом и выносил оттуда чужое имущество, за что был судим. Полицейские полагают, что задержанный может быть причастен к другим похожим преступлениям.

