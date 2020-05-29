Полицейские задержали вора, покусившегося на святое в доме пенсионерки с Тимуровской улицы
Полицейские по горячим следам задержали незваного гостя в доме пенсионерки из Калининского района Петербурга. Сам он тоже не молод, а за его плечами аналогичное преступление.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в квартирной краже задержан 60-летний местный житель. При обыске у него нашли спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, более десяти мобильных телефонов, икону, а также шкатулки с серебряными украшениями и монетами.
Проверка показала, что ранее он уже пробирался в чей-то дом и выносил оттуда чужое имущество, за что был судим. Полицейские полагают, что задержанный может быть причастен к другим похожим преступлениям.
Напомним, информация об этой краже поступила накануне от пожилой хозяйки квартиры на Тимуровской улице. Во время произошедшего женщина находилась на даче, а о разбитом окне ей рассказала невестка.
В разговоре с полицией пенсионерка заявила, что у нее пропали три иконы с ликами святых в бронзовых окладах общей стоимостью 32 тысячи рублей, планшетный компьютер и рюкзак.
Незванный гость оставил на месте преступления следы от тапочек. Было возбуждено уголовное дело по третьей части 158 статьи УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).