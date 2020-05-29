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29.05.2020 00:05
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Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, сообщает Белый дом.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван создать новое регулирование на основе раздела 230 закона о коммуникациях, - сказал Трамп. - Соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".

Ранее уполномоченный министерства экономики ФРГ по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек предложил Twitter и главе компании Джеку Дорси переехать в Германию. до этого Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные. В дальнейшем Трамп обвинил социальную сеть во «вмешательстве в президентские выборы» и «удушении свободы слова». Он отметил, что как президент «не позволит этому случиться».

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Комментарии (2)

Alisa.Zx
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Савва Морозов
Нормально: на эхе и фонтани цензоры - пожалуйте в кутузку, никакой журналистам защиты от ответственности.
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