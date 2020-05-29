Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, сообщает Белый дом.
"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020
"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван создать новое регулирование на основе раздела 230 закона о коммуникациях, - сказал Трамп. - Соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".
Ранее уполномоченный министерства экономики ФРГ по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек предложил Twitter и главе компании Джеку Дорси переехать в Германию. до этого Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные. В дальнейшем Трамп обвинил социальную сеть во «вмешательстве в президентские выборы» и «удушении свободы слова». Он отметил, что как президент «не позволит этому случиться».