В Москве от коронавирусной инфекции умерли ещё 76 человек

За сутки в Москве подтвердили коронавирусную инфекцию у 76 умерших. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.



Таким образом, на 28 мая официально подтверждено 2 330 смертей от коронавируса в Москве. На столицу приходится более половины всех летальных исходов, зарегистрированных в стране. Всего в России с учётом обновлённой статистики скончались 4 218 человек, 167 из них - в Петербурге.

За весь период пандемии в России выявлен 379 051 заболевший COVID-19. Выздоровевших в два с половиной раза меньше. Департамент здравоохранения Москвы рассказал, как считает летальную статистику и почему смертность от коронавируса в столице меньше, чем в США и Европе.