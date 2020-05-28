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28.05.2020 22:50
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Двенадцать в минус. Минэкономразвития России посчитало падение ВВП страны, ушедшей на апрельскую самоизоляцию

ВВП в апреле 2020 года по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12,0% в годовом выражении, сообщается в докладе "Картина деловой активности", обнародованного вечером 28 мая.

"Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой короновирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9%", - сообщает министерство.

Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, считают в МЭР. "Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9%, что связано с

ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг", - считают в министерстве.

Снижение оборота розничной торговли на -23,4% в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров, в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4% к апрелю 2019, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров – на 9,3% к апрелю прошлого года.

По оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с

распространением новой коронавирусной инфекции.

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Комментарии (1)

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