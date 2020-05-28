Twitter предложили переехать в Германию

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек вечером 28 мая предложил Twitter и главе компании Джеку Дорси переехать в Германию.
Hey @Twitter & @jack, this is an invitation to move to Germany! Here you are free to criticize the government as well as to fight fake news. We have a great startup and tech ecosystem, your company would be a perfect fit and I will open any doors for you! @realDonaldTrump— Thomas Jarzombek (@tj_tweets) May 28, 2020
«Twitter и Джек, это приглашение переехать в Германию! Здесь вы можете свободно критиковать правительство, а также бороться с фейковыми новостями. У нас великолепная экосистема стартапов и технологий, ваша компания отлично подойдет, и я открою перед вами любые двери!» — написал Ярзомбек.
Ранее Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные.
В дальнейшем Трамп обвинил социальную сеть во «вмешательстве в президентские выборы» и «удушении свободы слова». Он отметил, что как президент «не позволит этому случиться».