Twitter предложили переехать в Германию

«Twitter и Джек, это приглашение переехать в Германию! Здесь вы можете свободно критиковать правительство, а также бороться с фейковыми новостями. У нас великолепная экосистема стартапов и технологий, ваша компания отлично подойдет, и я открою перед вами любые двери!» — написал Ярзомбек.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные.