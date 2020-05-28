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28.05.2020 21:11
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Twitter предложили переехать в Германию

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек вечером 28 мая предложил Twitter и главе компании Джеку Дорси переехать в Германию.

«Twitter и Джек, это приглашение переехать в Германию! Здесь вы можете свободно критиковать правительство, а также бороться с фейковыми новостями. У нас великолепная экосистема стартапов и технологий, ваша компания отлично подойдет, и я открою перед вами любые двери!» — написал Ярзомбек.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные.

В дальнейшем Трамп обвинил социальную сеть во «вмешательстве в президентские выборы» и «удушении свободы слова». Он отметил, что как президент «не позволит этому случиться».

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