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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 23:31
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Десятки тысяч детей Петербурга могут остаться без лагеря из-за ограничений. 200 тысячам школьников предложат дистанционное допобразование

С учетом всех требований и рекомендаций лагеря не смогут принять всех детей в соответствии с планом. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты организации отдыха несовершеннолетних, которые останутся в городе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 28 мая.

«13 загородных лагерей в Курортном районе и 118 городских лагерей с дневным пребыванием были включены в региональный реестр и готовились принять детей. Но из-за пандемии коронавируса нам пришлось скорректировать планы. В соответствии с разъяснением Главного государственного санитарного врача России предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Петербурге приостановлено до 30 июня», - сказал Александр Беглов на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по борьбе с коронавирусом.

Даже если дату начала сезона лагерей при улучшении эпидобстановки скорректируют по согласованию с главным санитарным врачом России, число детей в отрядах будет сокращено до 15 человек, питание организовано по сменам, а массовые мероприятия и родительские дни отменят.

Беглов отметил, что на подготовку к оздоровительной кампании 2020 года в бюджете города предусмотрено около 2 млрд рублей. Предполагалось, что город предоставит 119 000 путевок с полной или частичной оплатой из бюджета. Однако пока Смольный и Роспотребнадзор думают, как организовать отдых детей «в условиях сложной эпидситуации».

«В прошлые годы более 80% детей выезжали на отдых за пределы города. Сейчас очень важно получить разрешения на выезд детей в Ленинградскую область», - отметил Беглов.

По его словам, 59 учреждений дополнительного образования готовы предложить около 500 программ, проектов и мероприятий. В них смогут принять участие до 50 000 детей, если будут сняты ограничения, и более 200 000 - в дистанционном режиме на самоизоляции. Совместно с Педагогическим университетом имени Герцена подготовлен культурно-образовательный проект «Онлайн Центр «МегаГерц». Он рассчитан на школьников 7-14 лет. Открытие Онлайн Центра планируется 8 июня. Продолжительность смены – 5 дней, в течение лета планируется проведение 12 смен.

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