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28.05.2020 20:33
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Суд отпустил обвиняемых в надругательстве над Вечным огнем в Кронштадте. Следствие видело их за решёткой

Кронштадтский райсуд Петербурга отказал Следственному комитету в аресте фигурантов дела о надругательстве над местами захоронения умерших. Шашлыки на огне мемориала сочли недостойными такой крайности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 28 мая суд отклонил ходатайство о заключении под стражу Анны Кухаревой и Светланы Дрёминой за необоснованностью. На самой жёсткой мере пресечения настаивало следствие, но суд не увидел обстоятельств, которые требуют отправить обвиняемых в СИЗО.

Кухарева и Дрёмина подтвердили, что не собираются скрываться, признали вину и раскаялись. Вместе с Николаем Поликарповым девушки в ночь на 25 мая устроили пикник у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Компания жарила шашлыки и зефир на шампурах и не затруднила себя уборкой. Поликарпова суд также не стал арестовывать.

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Комментарии (4)

Brit
«После подавления кронштадтского мятежа в 1921 году его участников-матросов развезли по разным пригородам Петрограда. По ночам груп­пами по 20-30 человек под усиленным конвоем в сопровождении конной повозки моряков приводили к Казанскому кладбищу. Здесь, с левой сто­роны перед воротами погоста их раздевали, оставляли лишь в нижнем белье и расстреливали».

Расстреливали в Пушкине, а могила почему-то в Кронштадте...
VladimirPu
а там камеры давно появились? а то я десять лет назад делал то же самое и не знал что это могила братская?
kоt-obormot
Обязательные работы им бы точно не помешали.
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