Суд отпустил обвиняемых в надругательстве над Вечным огнем в Кронштадте. Следствие видело их за решёткой

Кронштадтский райсуд Петербурга отказал Следственному комитету в аресте фигурантов дела о надругательстве над местами захоронения умерших. Шашлыки на огне мемориала сочли недостойными такой крайности.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 28 мая суд отклонил ходатайство о заключении под стражу Анны Кухаревой и Светланы Дрёминой за необоснованностью. На самой жёсткой мере пресечения настаивало следствие, но суд не увидел обстоятельств, которые требуют отправить обвиняемых в СИЗО.

Кухарева и Дрёмина подтвердили, что не собираются скрываться, признали вину и раскаялись. Вместе с Николаем Поликарповым девушки в ночь на 25 мая устроили пикник у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Компания жарила шашлыки и зефир на шампурах и не затруднила себя уборкой. Поликарпова суд также не стал арестовывать.