Беглов: Из-за переноса ЕГЭ петербургские учителя изменят график отпусков, на зарплаты обратим особое внимание

Сдвинутый из-за пандемии коронавируса график проведения ЕГЭ внесёт корректировки в отпуска петербургских учителей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании штаба при полномочном представителе президента РФ по СЗФО 28 мая.



«Из-за переноса экзаменов многим учителям придется изменить график отпусков. Мы обратим особое внимание на оплату их труда», - цитирует градоначальника его пресс-служба.

В проведении экзамена задействуют 30 тысяч петербургских педагогов.

Единый государственный экзамен пройдет в Петербурге с 3 по 25 июля. Для проведения ЕГЭ подготовят 167 пунктов. Участники будут приходить не целыми классами, как это происходит обычно, а по специальному графику. У всех на входе будут бесконтактно измерять температуру. В помещениях установят обеззараживатели воздуха, будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию до и после каждого экзамена. 29 и 30 июня пройдет тестирование процедуры экзаменов. Организаторы на местах отработают алгоритм регистрации и рассадки участников, проверят работу камер видеонаблюдения, оборудования для печати и сканирования экзаменационных материалов, а также технику для онлайн-трансляции на портале «Смотри ЕГЭ».