Коронавирус в Китае стоил российским импортерам 500 млн долларов. Всего за вирусный месяц поставки из-за границы сократились на миллиард

Федеральная таможенная служба 28 мая опубликовала итоги внешней торговли за март 2020 года. Совокупное сокращение всего импорта за первый весенний месяц, когда экономика Китая и Европы уже испытывала серьезные проблемы, составило 957 млн долларов (-5%). Половина потерь пришлась на изолированный Китай, поставки из которого в Россию упали сразу на 12%.



Самое большое сокращение китайского импорта в деньгах пришлись на энергетическое оборудование — почти 150 млн долларов или 14,8% (вместо 991 млн долларов в марте 2019 года в этом году месячный объем поставок составил всего 844 миллиона). На втором месте по потерям — электроника: минус 109 млн долларов (-11,1% от прошлогоднего объема). Замыкают тройку черные металлы и изделия из них: импортеры которых недосчитались товаров на 50 млн долларов (-26,8%).