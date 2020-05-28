Коронавирус в Китае стоил российским импортерам 500 млн долларов. Всего за вирусный месяц поставки из-за границы сократились на миллиард
Федеральная таможенная служба 28 мая опубликовала итоги внешней торговли за март 2020 года. Совокупное сокращение всего импорта за первый весенний месяц, когда экономика Китая и Европы уже испытывала серьезные проблемы, составило 957 млн долларов (-5%). Половина потерь пришлась на изолированный Китай, поставки из которого в Россию упали сразу на 12%.
Самое большое сокращение китайского импорта в деньгах пришлись на энергетическое оборудование — почти 150 млн долларов или 14,8% (вместо 991 млн долларов в марте 2019 года в этом году месячный объем поставок составил всего 844 миллиона). На втором месте по потерям — электроника: минус 109 млн долларов (-11,1% от прошлогоднего объема). Замыкают тройку черные металлы и изделия из них: импортеры которых недосчитались товаров на 50 млн долларов (-26,8%).
В процентном отношении хуже всего пришлось поставщикам морепродуктов — их объемы упали втрое (до 11,5 млн долларов), однако основная причина этого все же не коронавирус, а ограничения на поставки, введенные еще в январе. На треть сократился импорт мебели и постельных принадлежностей — до 58,8 млн долларов. На 24% снизилась торговля игрушками и спортивным инвентарем (50,9 млн). Поставки обуви сократились на 12% (100,6 млн долларов), а вот импорт одежды и текстиля (в том числе, медицинских масок), наоборот, немного вырос: +2,2% или 107 млн долларов.
Также положительная динамика наблюдается в категории «Инструменты и аппараты» (в том числе, медицинские). Их в марте привезли из Китая на 87 млн долларов (+1,2%), а совсем хорошо дела были у импортеров органических химических соединений (в том числе, фармкомпонентов). Рост сразу на 8,5%, а общий объем поставок этой категории составил 153 млн долларов.