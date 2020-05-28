Российских сотрудников крупнейшей в мире круизной компании Carnival принудительно изолировали в псковском лагере «Звездный». Члены экипажей круизных судов провели у себя на кораблях в карантине рекордные 70 дней и, с точки зрения иностранных врачей, полностью здоровы. Однако российские санитарные власти все равно сочли их опасными и отправили в обсерватор. Проводящие по много месяцев на самых шикарных круизных лайнерах россияне быт в простом пионерском лагере в псковской глубинке сочли ужасным и грозят голодовкой.

Попасть домой на самолете они не могли, так как практически все зарубежные рейсы в Россию сейчас отменены. Поэтому работодатель их сначала привез в Хорватию, потом в Беларусь. Именно оттуда они уже попали на территорию Псковской области через пропускной пункт «Лобок». Предполагалось, что по прибытии в Россию они все отправятся на автобусах до Москвы и оттуда улетят домой. Однако на границе им предъявили постановление Роспотребнадзора, согласно которому половине из них пришлось поехать в обсервационный лагерь. Как рассказали «Фонтанке» сами мореходы, 27 мая, после пересечения российско-белорусской границы, представители Роспотребнадзора разделили их группу из примерно сотни человек на несколько частей. Прописанных в Петербурге и Москве отправили автобусом до места проживания. А 47 человек, прописанных в других регионах, принудительно поместили в детский лагерь «Звездный», на базе которого сейчас располагается местный обсерватор. Еще 20 человек отправили в другое место для прохождения изоляции.

В настоящее время сотрудники всеми возможными способами пытаются попасть домой (один из них даже устроил голодовку), однако местные власти не идут навстречу. Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг направил запрос главному санитарному врачу Псковской области Александру Нестеруку с просьбой проверить законность действия региональных властей. Однако ответ еще не получил. Источник в санитарном ведомстве, знакомый с ситуацией, рассказал «Фонтанке», что прибывшие из Хорватии через белорусскую границу моряки по распоряжению местного Роспотребнадзора должны пройти 14-дневный карантин. Жители Петербурга и Москвы были доставлены до места прописки, поскольку их перемещение не предполагало использование общественного транспорта, сотрудникам из других регионов пришлось бы воспользоваться самолетом – что запрещено законодательством, рассказал один из работников ведомства.

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«Фонтанке» удалось связаться с одним из сотрудников компании Carnival, который сейчас находится на изоляции в лагере «Звездный». Он рассказал, что до прибытия в Россию, они работали в США. Последние два месяца компания не функционировала, поэтому моряки около 70 дней находились в изоляции на нескольких лайнерах, ни с кем не контактировали и с точки зрения медицины здоровы. У них есть официальное подтверждение этому на английском языке (имеется в распоряжении «Фонтанки»), но на санитарных врачей эти бумаги впечатления не произвели.

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«Нас поместили в ужасные условия, где очень плохо ловит связь, нет Интернета, нет питьевой воды и мыла. К нам приехал глава администрации и пообещал разобраться в ситуации, но на следующий день сказал, что санитарные нормы лагеря полностью соответствуют требованиям», – рассказывает Евгений Красиков, который сейчас находится на самоизоляции в «Звездном». «На территории лагеря также находились жители Киргизии, у большинства из которых было подтверждено заболевание COVID-19. Они по 5 человек выглядывали из окон, потом их всех куда-то увезли», - рассказывает сотрудник компании Carnival.