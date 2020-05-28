После двух ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 28 мая задержали пьяного водителя. Остановило его то, что вторую аварию его машина закончила на боку.



Как сообщает «Дорожный инспектор», на парковке магазина «О`Кей» на проспекте Науки, 17, водитель черного Mitsubishi Lancer въехал в три припаркованные машины и скрылся. После этого во дворе дома 14/1 по улице Софьи Ковалевской он врезался в припаркованный ВАЗ-2107 и опрокинулся на бок. Возвращали машину на колеса очевидцы уже в присутствии ДПС.