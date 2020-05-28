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28.05.2020 19:19
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Пьяный водитель устроил замес на парковке, уехал, подбил машину во дворе и лег на бок на Софьи Ковалевской

После двух ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 28 мая задержали пьяного водителя. Остановило его то, что вторую аварию его машина закончила на боку.

Как сообщает «Дорожный инспектор», на парковке магазина «О`Кей» на проспекте Науки, 17, водитель черного Mitsubishi Lancer въехал в три припаркованные машины и скрылся. После этого во дворе дома 14/1 по улице Софьи Ковалевской он врезался в припаркованный ВАЗ-2107 и опрокинулся на бок. Возвращали машину на колеса очевидцы уже в присутствии ДПС.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Водитель «Лансера» оказался пьян — надул 0,689 мг/л, и к тому же предположительно в состоянии наркотического опьянения.

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергея, под удар на Софьи Ковалевской попала не просто «классика», а Lada Riva — экспортный вариант, поставлявшийся в Великобританию и очень редкий автомобиль в наши дни. На фото, впрочем, видно, что руль у ВАЗа левый, а не правый.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

Blablabla
Пограничник?
мухомор
Riva поставлялась не только праворульной в UK.
Обычные шли в Финляндию, Бельгию и др.
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