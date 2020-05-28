Испытания одной из разрабатываемых в Петербурге вакцин против COVID-19 начнутся в июне

«В конце месяца мы планируем получить все результаты по скринингу. И в июне планируем стартовать с доклиническими исследованиями. Мы получили одобрение программы доклинических и клинических исследований. После старта «доклиники» через три месяца <...> мы с промежуточными данными подаем заявку на проведение клинических исследований», — цитирует ТАСС слова Белозеровой, сказанные ею в ходе выступления на собрании научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», которое прошло в дистанционном режиме.

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в ближайшее время готовы приступить к доклиническим испытаниям разрабатываемой вакцины. Они начнутся в июне, сообщила глава департамента фармацевтической разработки института Наталья Белозерова.

Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 разработана на основе рекомбинантных белков, подобные препараты уже успешно используются в мире. Это повышает шансы на то, что она будет эффективна и безопасна.

Ранее сообщалось, что в список ВОЗ из 124 вакцин против нового коронавируса вошли 8 российских. Из всех 10 находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии.

Как в мире ищут вакцину против коронавируса и кто будет первым, читайте в материале «Фонтанки».

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