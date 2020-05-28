С 1 июня Эстония откроет границы для граждан 16 государств. России среди них нет

С 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать в Эстонию без обязательства отбывать карантин. Об этом сообщает портал ERR 28 мая.



Границы открыты для туристов из Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.



«Список будут пересматривать раз в неделю», — отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.



Въезжающие из других стран Шенгенской зоны будут отправлены на карантин.



С начала пандемии коронавирус в Эстонии выявили у 1851 человека.

