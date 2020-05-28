Собянин: Коронавирусные ограничения могут сохраняться до появления вакцины
Мэр Москвы, который накануне анонсировал ослабление режима самоизоляции в столице, предположил, что до появления вакцины полностью все ограничения сняты не будут.
«Режим самосохранения и санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины», — заявил 28 мая Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в ситуации пандемии важно «не забегать вперед», так как это приведет к «откату». Столичный градоначальник подчеркнул, что сейчас в Москве наблюдается снижение случаев заражения. При этом он заверил, что власти публикуют все данные о больных COVID-19. «Ничего скрывать не собираемся», — заявил мэр.
За прошедшие сутки в столице был зафиксирован самый низкий показатель выявленных случаев за месяц — 2054. Всего с начала пандемии в столице было 173 497 заболевших.