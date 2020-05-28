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28.05.2020 16:56
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Собянин: Коронавирусные ограничения могут сохраняться до появления вакцины

Мэр Москвы, который накануне анонсировал ослабление режима самоизоляции в столице, предположил, что до появления вакцины полностью все ограничения сняты не будут.

«Режим самосохранения и санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины», — заявил 28 мая Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ситуации пандемии важно «не забегать вперед», так как это приведет к «откату». Столичный градоначальник подчеркнул, что сейчас в Москве наблюдается снижение случаев заражения. При этом он заверил, что власти публикуют все данные о больных COVID-19. «Ничего скрывать не собираемся», — заявил мэр.

За прошедшие сутки в столице был зафиксирован самый низкий показатель выявленных случаев за месяц — 2054. Всего с начала пандемии в столице было 173 497 заболевших.

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Комментарии (20)

Татьяна Иванова
А если она не появится вообще? вечный меры под вечным мэром!
193121
Или пока Собянин не перестанет быть мэром. Что случится раньше?
Павел Михайлов
т.к. вакцину положено испытывать месяцами, то логично испытывать её на Сабянине и Беглове
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