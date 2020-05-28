Поезда «Гранд Экспресс» возобновляют рейсы между Москвой и Петербургом

Поезда «Гранд Экспресс» с приходом лета возобновят движение между Москвой и Петербургом. Информация об этом 28 мая появилась в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте».



«С 5 июня восстанавливается ежедневное движение поезда №53/54 "Гранд Экспресс". В целях обеспечения безопасности пассажиров максимально усилены меры санитарной защиты», — говорится в опубликованном сообщении.



Ранее стало известно, что РЖД отменяет «коронавирусную» рассадку пассажиров. В поезда дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места.

