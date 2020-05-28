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28.05.2020 15:40
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Россельхознадзор оспорит в суде обвинения в вымогательстве. Польская фирма, подавшая жалобу, отказывается от своих слов

27 мая в полицию Москвы обратилась молочная компания «Млековита» с заявлением о вымогательстве денег. В деле оказались замешаны глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместители, которые, как говорится в обращении, якобы вымогали у польской компании полмиллиона долларов за снятие ограничений на ввоз продукции в Россию.

Россельхознадзор назвал обвинения недостоверными и объявил, что будет судиться за клевету в адрес своего директора. Иск будет подан в отношении Сергеева С.Я. и Есеневского Н.В., которые фигурировали в жалобе со стороны «Млековиты».

По словам представителя пресс-службы Россельхознадзора Юлии Мелано, ранее в Генпрокуратуру уже поступало похожее заявление в отношении компании — тогда в обращении говорилось о вымогательстве пяти миллионов долларов. Сейчас сумма снизилась в 10 раз — до полумиллиона долларов.

Самое интересное в этой истории, что правдивость заявления не признают и в самой «Млековите». Директор компании никогда не был знаком и не встречался с руководителями Россельхознадзора, и деньги у него никто не вымогал, рассказала пресс-секретарь компании в интервью Business Insider Polska.

Однако неназванный источник «Интерфакса» подтвердил, что в полицию действительно было подано такое заявление.

Сейчас, по данным ГУ МВД, полиция начала проверку по делу. Представлять интересы Данкверта будет адвокат Анатолий Кучерена.

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