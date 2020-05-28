Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля. Или раньше

Предварительную дату начала выездного отдыха детей в Петербурге назвал губернатор Александр Беглов 28 мая в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. По словам градоначальника, решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации в Северной столице и Ленобласти, куда чаще всего отправляются отдыхать дети 78-го региона. При этом Беглов отметил, что начало кампании могут запустить и раньше, если эпидемическая обстановка улучшится. При этом власти Ленобласти, как заявил сегодня губернатор региона, буду жестко следить за тем, чтобы раньше установленного срока к ним не проникали несанкционированные группы детей.

В Петербурге уже начались некоторые послабления коронавирусного режима. С 25 мая начали работу МФЦ. Услуги предоставляются по предварительной записи, при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров и использовании средств индивидуальной защиты.



Также в Петербурге разрешено возобновление кино- и видеосъемок для съемочных групп до 50 человек.

