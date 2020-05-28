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28.05.2020 15:20
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Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля. Или раньше

Предварительную дату начала выездного отдыха детей в Петербурге назвал губернатор Александр Беглов 28 мая в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. По словам градоначальника, решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации в Северной столице и Ленобласти, куда чаще всего отправляются отдыхать дети 78-го региона. При этом Беглов отметил, что начало кампании могут запустить и раньше, если эпидемическая обстановка улучшится. При этом власти Ленобласти, как заявил сегодня губернатор региона, буду жестко следить за тем, чтобы раньше установленного срока к ним не проникали несанкционированные группы детей.

В Петербурге уже начались некоторые послабления коронавирусного режима. С 25 мая начали работу МФЦ. Услуги предоставляются по предварительной записи, при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров и использовании средств индивидуальной защиты.

Также в Петербурге разрешено возобновление кино- и видеосъемок для съемочных групп до 50 человек.

На сегодняшний день в Петербурге выздоровело 4783 человека (сегодня 325), заболело всего 14846 петербуржцев (сегодня 383). Охват тестированием составил 316,05 тестов на 100 тысяч населения. В городе работают 36 лабораторий, осуществляющих ПЦР диагностику. С 1 марта на COVID-19 обследовано 631 749 человек.

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Комментарии (3)

compin
50 человек массовки - можно, а в парикмахерскую один на один с мастером и в парк в одиночку - нельзя.

Все вернется бумерангом. Все, кто сейчас поиздевался над людьми, прочувствуют на себе, каково это.
Матрёшечка
Да....кино снимать, конечно, важнее всего...
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