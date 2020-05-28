Российского посла вызвали «на ковёр» в МИД Германии в связи с хакерской атакой на бундестаг
Государственный секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева, чтобы донести до России позицию ФРГ: Берлин осуждает хакерскую атаку на бундестаг. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Германии 28 мая.
«Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что Бадин совместно с другими неустановленными лицами вёл разведывательную деятельность против Германии для секретной службы другого государства, следует из сообщения МИДа. Его подозревают в причастности к хакерской атаке бундестаг в апреле-мае 2015 года в качестве члена группы APT28.
«Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной секретной службы ГРУ на момент атаки», — заявили в МИДе ФРГ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что новые обвинения в разведке в отношении российского гражданина выдвинуты на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене (убийство в Берлине этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа, в чём подозревают человека, связанного с российскими спецслужбами). Германия «прямо оставляет за собой право принимать дальнейшие меры», подчеркнули в министерстве.
Ранее, 13 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о наличии доказательств того, что российские хакеры вскрыли переписку её парламентского офиса. «Это делает мне больно», — сказала она, описывая своё разочарование.
По информации Der Spiegel, во время атаки на парламент Германии в 2015 году хакеры, вероятно связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ), получили доступ к переписке парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. По данным издания, утечка 16 гигабайт данных случилась во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны в бундестаге, на которое были приглашены гости из разных стран, включая Россию.
В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.