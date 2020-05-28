Российского посла вызвали «на ковёр» в МИД Германии в связи с хакерской атакой на бундестаг

«Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — говорится в сообщении.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева, чтобы донести до России позицию ФРГ: Берлин осуждает хакерскую атаку на бундестаг. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Германии 28 мая.

Следствие полагает, что Бадин совместно с другими неустановленными лицами вёл разведывательную деятельность против Германии для секретной службы другого государства, следует из сообщения МИДа. Его подозревают в причастности к хакерской атаке бундестаг в апреле-мае 2015 года в качестве члена группы APT28.

«Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной секретной службы ГРУ на момент атаки», — заявили в МИДе ФРГ.



Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что новые обвинения в разведке в отношении российского гражданина выдвинуты на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене (убийство в Берлине этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа, в чём подозревают человека, связанного с российскими спецслужбами). Германия «прямо оставляет за собой право принимать дальнейшие меры», подчеркнули в министерстве.

Ранее, 13 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о наличии доказательств того, что российские хакеры вскрыли переписку её парламентского офиса. «Это делает мне больно», — сказала она, описывая своё разочарование.