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28.05.2020 15:35
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Полминуты борьбы у обочины: полиция показала, как из угнанной «Мазды» вытаскивали иностранца

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент задержания 27-летнего подозреваемого в угоне легкового автомобиля.

«Фонтанка» уже рассказывала о происшествии. 28 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области распространила видео и сообщила некоторые подробности.

Пресс-служба ГУ МВД

«Мазда СХ-5» стоимостью 1,9 миллиона рублей была похищена 26 мая с парковки отеля на Пироговской набережной. Полицейские организовали оперативно-разыскные мероприятия и в этот же день, около 21:50, поймали подозреваемого у дома 5 по Пироговской набережной.

27-летний гражданин одной из сопредельных стран (по данным «Фонтанки», прибалтийской) задержан на основании статьи 91 УПК РФ. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК.

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Комментарии (2)

Pilat
Только мне странно, что машину угнали с Пироговской набережной и нашли на Пироговской набережной...?
Михаил Петров-Водкин
Уверен, что фамилия у иностранца совсем не прибалтийская, а вполне русская. Среднеазиатскую тоже исключаю.
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