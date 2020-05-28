Полминуты борьбы у обочины: полиция показала, как из угнанной «Мазды» вытаскивали иностранца
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент задержания 27-летнего подозреваемого в угоне легкового автомобиля.
«Фонтанка» уже рассказывала о происшествии. 28 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области распространила видео и сообщила некоторые подробности.
Пресс-служба ГУ МВД
«Мазда СХ-5» стоимостью 1,9 миллиона рублей была похищена 26 мая с парковки отеля на Пироговской набережной. Полицейские организовали оперативно-разыскные мероприятия и в этот же день, около 21:50, поймали подозреваемого у дома 5 по Пироговской набережной.
27-летний гражданин одной из сопредельных стран (по данным «Фонтанки», прибалтийской) задержан на основании статьи 91 УПК РФ. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК.