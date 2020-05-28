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28.05.2020 14:36
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Трёхлетнюю девочку, в поисках которой в Псковской области принимали участие водолазы и волонтеры из Петербурга, нашли в реке

Девочка, поиск которой спасатели, полицейские и волонтеры вели с 23 мая, найдена. Поисковики нашли её тело в реке Кебь.

Как сообщает 28 мая Псковское агентство информации, после пропажи ребенка из садоводства «Кебь» 23 мая около 21:00 и слов очевидцев, которые в последний раз видели её у реки, водолазы проверили более 20 километров рек, расположенных в указанном районе.

Акваторию местных рек проверяли на лодках. А псковские парапланеристы обследовали 50-километровый сектор поиска трёхлетней девочки.

В поисках также были задействованы волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга.

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Комментарии (9)

Елена Владимирова
Ужасно
RDM
Во первых в тексте сказано про очевидцев которые видели девочку у реки.
"23 мая около 21:00 и слов очевидцев, которые в последний раз видели её у реки,"

А во вторых кто мешает спросить у ребенка где родители и взывать полицию, не трогая ребенка?
Noisymouse
Плохо в голове укладывается... Родители не уследили, а очевидцы-то что?? Встретили одного совсем маленького ребенка у реки и дальше пошли? Если только очевидцам самим не 8 лет...
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