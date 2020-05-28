Трёхлетнюю девочку, в поисках которой в Псковской области принимали участие водолазы и волонтеры из Петербурга, нашли в реке
Девочка, поиск которой спасатели, полицейские и волонтеры вели с 23 мая, найдена. Поисковики нашли её тело в реке Кебь.
Как сообщает 28 мая Псковское агентство информации, после пропажи ребенка из садоводства «Кебь» 23 мая около 21:00 и слов очевидцев, которые в последний раз видели её у реки, водолазы проверили более 20 километров рек, расположенных в указанном районе.
Акваторию местных рек проверяли на лодках. А псковские парапланеристы обследовали 50-километровый сектор поиска трёхлетней девочки.
В поисках также были задействованы волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга.