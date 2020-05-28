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28.05.2020 13:58
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В Госдуме предлагают сажать на 10 лет за пропаганду наркопотребления в интернете

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработали законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду к употреблению наркотиков. Если склонение к приему веществ, изменяющих сознание проиходит с помощью интернета, то сесть можно будет на 10 лет. Об этом сообщает 28 мая ТАСС.

Законопроект фактически дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, в которой устанавливается наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. После принятия документа там появится новый квалифицирующий признак - «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

«За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Одновременно вводится повышенная ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового2, - сообщает агентство.

В пояснительной записке авторы поправок давят на то, что наркоситуация в РФ в течение последних трех лет оценивается как тяжелая. А принятие законопроекта поможет противодействовать массовому склонению к наркопотреблению с использованием интернета.

Верховный суд РФ в официальном отзыве одобрил инициативу.

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Комментарии (6)

parsec
а воры в законе в России законом охраняются. со всей наркотой. это вам не Грузия про-натовская!
oldoy
Одно из немногих правильных решений.Но. Масса внедряемой правительством мути разве лучше наркоты? Да и сам капитализм разве не способ уничтожения личности ибо эксплуатация-убивает человека. Просто наркота снижает качество и количество рабов, поэтому враг капитализма и тут интересы трудяг и капитала совпадают.
260548761
знатный кокаин завез мид в этот раз!
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