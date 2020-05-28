В Госдуме предлагают сажать на 10 лет за пропаганду наркопотребления в интернете
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработали законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду к употреблению наркотиков. Если склонение к приему веществ, изменяющих сознание проиходит с помощью интернета, то сесть можно будет на 10 лет. Об этом сообщает 28 мая ТАСС.
Законопроект фактически дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, в которой устанавливается наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. После принятия документа там появится новый квалифицирующий признак - «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».
«За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Одновременно вводится повышенная ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового2, - сообщает агентство.
В пояснительной записке авторы поправок давят на то, что наркоситуация в РФ в течение последних трех лет оценивается как тяжелая. А принятие законопроекта поможет противодействовать массовому склонению к наркопотреблению с использованием интернета.
Верховный суд РФ в официальном отзыве одобрил инициативу.