В Госдуме предлагают сажать на 10 лет за пропаганду наркопотребления в интернете

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработали законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду к употреблению наркотиков. Если склонение к приему веществ, изменяющих сознание проиходит с помощью интернета, то сесть можно будет на 10 лет. Об этом сообщает 28 мая ТАСС.



Законопроект фактически дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, в которой устанавливается наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. После принятия документа там появится новый квалифицирующий признак - «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

