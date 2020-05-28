Законодательное собрание Петербурга покупает «коллективный градусник» за полтора миллиона. Больных на входе будут выявлять автоматически

Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, информация о контракте опубликована на сайте госзакупок накануне, поставщик — ООО «Медицинские расходные материалы», стоимость — 1,65 млн рублей. Компания должна за три дня поставить в ЗакС тепловизор бесконтактного измерения температуры TS-6 китайского производства. Назначение аппарата — «контроль посетителей и персонала в потоке на пунктах пропускного режима». Удаленность до «измеряемого человека» — 3–6 метров. При этом у тепловизора есть функция обнаружения и отслеживания лиц в кадре с автоматическим измерением температуры (до 8 человек одновременно).

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на поставку тепловизионного комплекса для дистанционного измерения температуры. Раньше на входе ее проверяли вручную.

Закупка проводилась способом «у единственного поставщика». В контракте говорится, что это сделано «в целях предупреждения чрезвычайной ситуации» и в связи с введением в городе режима повышенной готовности.



Ранее, напомним, на входе в ЗакС температуру также измеряли бесконтактно, но с помощью ручного аппарата. В репортажах «Фонтанки» можно заметить, что у депутатов нет единого подхода к использованию средств индивидуальной защиты в ходе заседаний. Накануне спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также общался с журналистами без маски. О том, как отказ от защиты может быть знаком «глубокого уважения и любви к Петербургу» со стороны чиновников и депутатов — читайте в материале «Фонтанки».

