Законодательное собрание Петербурга покупает «коллективный градусник» за полтора миллиона. Больных на входе будут выявлять автоматически
Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на поставку тепловизионного комплекса для дистанционного измерения температуры. Раньше на входе ее проверяли вручную.
Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, информация о контракте опубликована на сайте госзакупок накануне, поставщик — ООО «Медицинские расходные материалы», стоимость — 1,65 млн рублей. Компания должна за три дня поставить в ЗакС тепловизор бесконтактного измерения температуры TS-6 китайского производства. Назначение аппарата — «контроль посетителей и персонала в потоке на пунктах пропускного режима». Удаленность до «измеряемого человека» — 3–6 метров. При этом у тепловизора есть функция обнаружения и отслеживания лиц в кадре с автоматическим измерением температуры (до 8 человек одновременно).
Закупка проводилась способом «у единственного поставщика». В контракте говорится, что это сделано «в целях предупреждения чрезвычайной ситуации» и в связи с введением в городе режима повышенной готовности.
Ранее, напомним, на входе в ЗакС температуру также измеряли бесконтактно, но с помощью ручного аппарата. В репортажах «Фонтанки» можно заметить, что у депутатов нет единого подхода к использованию средств индивидуальной защиты в ходе заседаний. Накануне спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также общался с журналистами без маски. О том, как отказ от защиты может быть знаком «глубокого уважения и любви к Петербургу» со стороны чиновников и депутатов — читайте в материале «Фонтанки».