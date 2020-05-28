«Будем проводить рейды». Губернатора Ленобласти возмутили планы частных детских лагерей начать работать с 1 июня

Руководство Ленобласти намерено поставить жесткий кордон на пути организованных детских групп, следующих в летние лагеря региона из Петербурга.



На заседании администрации Ленобласти 28 мая обсуждалась информация о том, что петербургские компании, несмотря на все запреты, собираются вывозить детей в областные лагеря с 1 июня.



Губернатор Ленобласти обратился к коллегам с просьбой написать письмо Александру Беглову об обязательной отработке ситуации со стороны Петербурга. Он предупредил, что все лагеря, которые начнут работать 1 июня, будут закрыты, оштрафованы и наказаны.

