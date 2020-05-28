«Будем проводить рейды». Губернатора Ленобласти возмутили планы частных детских лагерей начать работать с 1 июня
Руководство Ленобласти намерено поставить жесткий кордон на пути организованных детских групп, следующих в летние лагеря региона из Петербурга.
На заседании администрации Ленобласти 28 мая обсуждалась информация о том, что петербургские компании, несмотря на все запреты, собираются вывозить детей в областные лагеря с 1 июня.
Губернатор Ленобласти обратился к коллегам с просьбой написать письмо Александру Беглову об обязательной отработке ситуации со стороны Петербурга. Он предупредил, что все лагеря, которые начнут работать 1 июня, будут закрыты, оштрафованы и наказаны.
С начала летнего сезона в Ленобласти пройдут массовые рейды по всем предполагаемым местам детского отдыха и площадкам для их организации. Контролировать работу лагерей будут старосты сельских населенных пунктов Ленобласти.
Ранее «Фонтанка» подробно писала, что десятки областных лагерей ждут резолюции, разрешающей или хотя бы не запрещающей им начать принимать детей в июне на жестких антивирусных условиях.