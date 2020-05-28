У Кировского завода утром стояла очередь из сотрудников, пытавшихся попасть на работу
Километровая очередь скопилась у предприятия, расположенного на проспекте Стачек, утром 28 мая. В соцсетях работники писали, что был сбой пропускной системы.
Фото очереди при входе на пропускной пункт Кировского завода появилось около 9 утра в паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники предприятия опаздывали на свои места и не всегда соблюдали социальную дистанцию.
В комментариях к фотографии рабочие писали, что из четырех рамок пропуска работали только две. Помимо этого, почему-то не у всех срабатывали электронные пропуска. Задержка осложнялась тем, что в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических предосторожностей у всех входивших мерили температуру.
«Фонтанка» запросила комментарии о причинах возникновения очереди в пресс-службе Кировского завода.