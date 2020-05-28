Рабочий погиб во время распила железа на Дальневосточном. На него могла рухнуть металлоконструкция
Рабочий погиб при исполнении трудовых обязанностей в Невском районе Петербурга. Его бездыханное тело нашел дворник и позвонил в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, накануне вечером полицейские выезжали в пункт приема стекла и металла на Дальневосточном проспекте, расположенном рядом с заводом «Пигмент». Согласно предварительной версии случившегося, во время распила железной конструкции она рухнула прямо на мужчину, производившего работы.
Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.
На вид погибшему было 60 лет, проживал в строительной бытовке. Установить его личность пока не удалось. Проводится проверка.