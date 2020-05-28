За угон «Мазды» в Петербурге задержан иностранец с Запада, на краже экскаватора попалась целая шайка
Петербургские полицейские раскрыли несколько угонов. Меньше чем за час были задержаны четыре человека.
На днях с Пироговской набережной, 5, пропала синяя Mazda СХ-5. Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, в результате оперативно-разыскных мероприятий вечером 26 мая по тому же адресу был задержан подозреваемый — 27-летний мужчина, гражданин одной из прибалтийских стран, в Петербурге и Ленобласти не зарегистрированный. 27 мая было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сегодня ночью подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
В тот же вечер, 26 числа, также после оперативно-разыскных мероприятий, при попытке хищения экскаватора-погрузчика на Волхонском шоссе, 127, были задержаны трое участников преступной группы — мужчина 50 лет и двое 38-летних. Двое из них зарегистрированы в Петербурге, а один — в Карелии, хотя родился в Ленинграде. Один имеет условную судимость. При осмотре места происшествия изъят преступный транспорт: «КИА Рио» и «Скания», а также оборудование для подавления радиосигнала. 27 мая было возбуждено уголовное дело за попытку крупной кражи.
Позже полицейские установили, что задержанные причастны к угонам как минимум двух других экскаваторов-погрузчиков. Сейчас устанавливаются соучастники преступной группы и дополнительные эпизоды.