За угон «Мазды» в Петербурге задержан иностранец с Запада, на краже экскаватора попалась целая шайка

Петербургские полицейские раскрыли несколько угонов. Меньше чем за час были задержаны четыре человека.

На днях с Пироговской набережной, 5, пропала синяя Mazda СХ-5. Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, в результате оперативно-разыскных мероприятий вечером 26 мая по тому же адресу был задержан подозреваемый — 27-летний мужчина, гражданин одной из прибалтийских стран, в Петербурге и Ленобласти не зарегистрированный. 27 мая было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сегодня ночью подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.