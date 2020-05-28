Врач рассказала, как не подхватить коронавирус в парикмахерских

Как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда», которое вышло в эфир 28 мая.



По ее словам, и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.



«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», - рассказала специалист.

