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28.05.2020 07:38
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Врач рассказала, как не подхватить коронавирус в парикмахерских

Как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда», которое вышло в эфир 28 мая.

По ее словам, и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.

«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», - рассказала специалист.

«Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», - предупредила врач.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.

В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 человек скончались.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Совершенно не опасаюсь заразиться чем-либо в парикмахерских - моя машинка для стрижки из дома не выходит и ни с кем, кроме меня, не общается.
Plavalaguna
"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска" - сама-то докторица здорова ли вообще? Как она себе представляет стрижку в маске?
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