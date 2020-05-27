Восемь на три. Смольный формирует статистику выплат пострадавшим от коронавируса медикам за счет количества родственников погибших

Профильный вице-губернатор и пресс-служба Смольного отчитались о выплатах пострадавшим от коронавируса медикам и освоении первого транша в 30 млн рублей. Деньги между собой поделили 99 человек, из них 91 - переболевшие коронавирусом врачи, которым положено по триста тысяч. Оставшиеся восемь человек из статистики получили миллионы, но не 1 к 1.

Разницу в цифрах пресс-служб губернатора и его заместителя (99 у Беглова и 91+3 у Эргашева) «Фонтанке» 27 мая объяснили в аппарате последнего. Деньги выплачены за 94 пострадавших врача, трое из которых скончались. Но три миллиона за умерших между собой солидарно поделила родня (при грубом подсчете - по 375 тысяч на каждого).



Такая схема выплат действительно прописана в соответствующем постановлении городского правительства от 28 апреля. Претендовать на миллион в равных долях могут все члены семьи, в их число, перечислено в документе, входят супруг или супруга, дети, родители и лица на иждивении. Любой из тех, кто состоял с погибшим врачом в таком родстве, может от своей доли отказаться, написав соответствующее заявление.

Чтобы получить деньги, сказано в постановлении, нужно обратиться с заявлением самостоятельно - этим объясняется и другая цифра, которую 27 мая раскрыли городские власти. В настоящее время среди тех, кто получит деньги, около 600 человек, хотя, по данным на конец мая, город зарегистрировал 2750 заболевших врачей. При этом на работе заразились только 2064 человека, а значит, остальным выплаты не положены.

В Смольном отмечают, что сейчас пошла только первая волна заявлений на обещанные выплаты, в дальнейшем ждут гораздо больше. На эти цели из резервного фонда выделено 600 миллионов рублей.



Заявления на выплату миллиона принимаются от одного из членов семьи, при этом документы, подтверждающие родство (в их списке свидетельство о заключении брака и рождении детей, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении и о назначении пенсии по случаю потери кормильца)

нужно принести на всех претендующих. Заявление, подается которое в районную администрацию по месту жительства или пребывания на момент гибели, нужно подкрепить свидетельством о смерти. В случае, если прописки у погибшего в городе нет, оформлять выплату придется через комитет по социальной политике. Отмечается, что можно принести и не полный комплект документов, тогда недостающие бумажки район или комитет должен запросить сам. Со дня приема заявления на решение у чиновников есть десять дней.

Кроме региональных выплат для пострадавших медработников, есть и федеральные, указом Путина они могут получить по 68 тысяч за заражение, от 688 до двух миллионов в случае инвалидности, по 2,7 млн положено семьям погибших в период пандемии врачей. В Петербурге президентские деньги получили 24 человека, они также распределяются солидарно между членами семьи, в перечне претендующих: супруги или родители, дедушки и бабушки, не менее трех лет воспитывающие внука, отчимы и мачехи с пятилетним «стажем». Детям умерших компенсация положена несовершеннолетним, инвалидам и студентам очного отделения в возрасте до 23 лет.

