Из-за угрозы массовых увольнений принадлежащий городу порт «Морской фасад» вдвое сокращает зарплаты и рабочее время

Главный пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» уведомил сотрудников о двукратном сокращении рабочего времени и оплаты труда, ссылаясь на угрозу массовых увольнений. Новые условия вступят в силу с 1 июля.



Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, руководство «Морского фасада» поставило сотрудникам условие, при котором они должны согласиться на 20-часовую рабочую неделю с двойным понижением зарплаты, или будут уволены.

Режим работы в условиях неполного рабочего времени устанавливается в порту на полгода - с 1 июля по 31 декабря 2020 года.