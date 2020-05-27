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27.05.2020 21:03
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Из-за угрозы массовых увольнений принадлежащий городу порт «Морской фасад» вдвое сокращает зарплаты и рабочее время

Главный пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» уведомил сотрудников о двукратном сокращении рабочего времени и оплаты труда, ссылаясь на угрозу массовых увольнений. Новые условия вступят в силу с 1 июля.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, руководство «Морского фасада» поставило сотрудникам условие, при котором они должны согласиться на 20-часовую рабочую неделю с двойным понижением зарплаты, или будут уволены.

Режим работы в условиях неполного рабочего времени устанавливается в порту на полгода - с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Изменение графика и оплаты руководство порта объясняет статьей 74 Трудового кодекса, которая позволяет менять условия труда при угрозе массового увольнения сотрудников с тем, чтобы сохранить рабочие места. «Морской фасад» продлил ограничения на максимальный срок, допустимый по трудовому законодательству.

Списочная численность порта, по данным СПАРК, - 195 человек. Как сообщили «Фонтанке» сотрудники, сокращение зарплат им объяснили снижением прибыли от навигации. Эту информацию подтвердил корреспонденту представитель топ-менеджмента порта.

«Морской фасад» на сто процентов принадлежит Смольному в лице комитета имущественных отношений. Совет директоров состоит из представителей администрации Петербурга и гендиректора Вадима Каширина.

Пассажирский порт расположен на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс включает семь причалов для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал.

По данным «Фонтанки», аналогичным сокращениям подверглись другие подразделения Смольного. Переведенные на удаленную работу сотрудники получают «голый» оклад, а отправленные в простой - две трети.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

spb7771250
Ну, это странно. ТЦ?
krasnonosov
В нашей конторе уже сократили около половины сотрудников. Оставшимся в мае оплатят только МРОТ в 12 тысяч.
В июне, если не снимут запрещения, то сокращения продолжатся, а оставшиеся будут отправлены за свой счет и так до полной ликвидации бизнеса ближе к июлю-августу.
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