(Без)выходная служба. Конституционный суд запретил удерживать на службе военных с детьми

Прапорщик УФСБ нашла выход со службы через Конституционный суд России. Судьи разъяснили, что по закону родительские обязанности могут перевесить воинские и дать контрактникам право уволиться досрочно.

Как следует из постановления КС, опубликованного 27 мая, на положение федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» пожаловалась прапорщик погрануправления ФСБ России по Ростовской области Олеся Селина. Неопределённость она увидела в норме, регламентирующей особые обстоятельства, которые позволяют досрочно уволиться с военной службы. Среди них, в том числе, необходимость ухода за ребёнком младше 18 лет, которого воспитывает только мать или только отец.



Снять погоны сотрудница УФСБ захотела в декабре 2018 года. Женщина подала рапорт, где указала, что разведена, бывший муж, хоть и не лишён родительских прав, живёт в другом регионе, а на её попечении осталась часто болеющая малолетняя дочь.

Аттестационная комиссия оценила аргумент и признала его неуважительным. Увольнять Селину не рекомендовали, попытки обжаловать провалились. Суды подсказали, что ребёнка возможно передать на воспитание отцу: при разводе место жительства девочки определено не было, в правах бывшего супруга не ограничивали. Кроме того, в ФЗ «О воинской обязанности» именно такой ситуации в списке объективных причин для досрочного увольнения нет, а без них оставить службу по собственному желанию контрактники не могут.

В Конституционном суде с такой позицией не согласились. Судьи пришли к выводу, что норма соответствует Конституции, однако толкуют её неверно. В случае Селиной суды общей юрисдикции руководствовались буквой закона, а надо бы следовать духу и обеспечивать жизненно важные интересы ребёнка.

