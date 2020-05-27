За минувшие сутки, 26 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 373 дорожные аварии. Серьезных было немного — всего 14, но пострадали в них 23 человека, причем почти треть из них — несовершеннолетние.



Как сообщает 27 мая Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедший вторник случилось 298 ДТП. В шести случаях были пострадавшие. Всего получили травмы 8 человек, среди них двое детей. Погибших не было.

В Ленобласти зафиксировали 75 аварий, из которых 8 были с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, пятеро из них младше 18 лет. Жертв также не было.