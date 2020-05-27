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27.05.2020 18:54
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Треть пострадавших в ДТП за сутки — дети. В Выборгском районе подросток проверил на прочность деревья

За минувшие сутки, 26 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 373 дорожные аварии. Серьезных было немного — всего 14, но пострадали в них 23 человека, причем почти треть из них — несовершеннолетние.

Как сообщает 27 мая Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедший вторник случилось 298 ДТП. В шести случаях были пострадавшие. Всего получили травмы 8 человек, среди них двое детей. Погибших не было.

В Ленобласти зафиксировали 75 аварий, из которых 8 были с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, пятеро из них младше 18 лет. Жертв также не было.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

В Выборгском районе Ленобласти подросток неудачно покатался на отцовской машине. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 20:45 на 1-м километре подъезда к поселку Балтиец 14-летний парень на «Оке» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В результате подростка в состоянии средней тяжести увезли в больницу.

Как добавляют в группе, парень без спроса взял ключи от отцовской машины и отправился кататься по дорогам района. Со слов отца, он ранее учил сына управлять автомобилем. А вот ремнем безопасности подросток пренебрег.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Комментарии (1)

Peshekhod
Редакция! Тема мокрогубого недокормленного долбоклюя на "Оке" на представленных фото не раскрыта. Где мозги и кишки, развешанные на деревьях?
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