Треть пострадавших в ДТП за сутки — дети. В Выборгском районе подросток проверил на прочность деревья
За минувшие сутки, 26 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 373 дорожные аварии. Серьезных было немного — всего 14, но пострадали в них 23 человека, причем почти треть из них — несовершеннолетние.
Как сообщает 27 мая Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедший вторник случилось 298 ДТП. В шести случаях были пострадавшие. Всего получили травмы 8 человек, среди них двое детей. Погибших не было.
В Ленобласти зафиксировали 75 аварий, из которых 8 были с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, пятеро из них младше 18 лет. Жертв также не было.
В Выборгском районе Ленобласти подросток неудачно покатался на отцовской машине. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 20:45 на 1-м километре подъезда к поселку Балтиец 14-летний парень на «Оке» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В результате подростка в состоянии средней тяжести увезли в больницу.
Как добавляют в группе, парень без спроса взял ключи от отцовской машины и отправился кататься по дорогам района. Со слов отца, он ранее учил сына управлять автомобилем. А вот ремнем безопасности подросток пренебрег.