В России разработали тест-систему, с помощью которой можно определить стадию заболевания COVID-19 и выявить потенциальных доноров
В исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи представили тест-систему, которая выявляет специфический иммунитет к коронавирусу. Она также позволяет установить стадию заболевания и намечать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 мая пресс-служба Минздрава РФ.
Как поясняет ведомство, речь идёт об «уникальной тест-системе, выявляющей антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших».
Накануне также сообщалось, что сотрудники исследовательского центра после добровольного тестирования разрабатываемой вакцины от COVID-19 нашли у себя вирусонейтрализующие антитела.
Минздрав также напомнил, что в России удалось наладить выпуск разных тест-систем для определения COVID-19, и большинство медучреждений страны используют тест-системы отечественных производителей. «Объемы производства и достоверность результатов позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения», — заверили в министерстве.
Ранее сообщалось, что одна из частных лабораторных служб нашла антитела к коронавирусу у 12% петербуржцев, сдавших соответствующий анализ.