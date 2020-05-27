В России разработали тест-систему, с помощью которой можно определить стадию заболевания COVID-19 и выявить потенциальных доноров

В исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи представили тест-систему, которая выявляет специфический иммунитет к коронавирусу. Она также позволяет установить стадию заболевания и намечать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 мая пресс-служба Минздрава РФ.

Как поясняет ведомство, речь идёт об «уникальной тест-системе, выявляющей антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших».