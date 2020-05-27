В начале лета на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области ограничат пропускную способность из-за дорожных работ. На 15 дней на обходе Тосно вдвое сузят проезд в направлении Петербурга.



Как сообщает 27 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 15 июня на 652-м километре федеральной автодороги М-10 Москва — Петербург будут поочередно перекрывать одну полосу движения в направлении Северной столицы. Всего на этом участке четыре полосы — по две в каждом направлении. В сторону Москвы движение будет осуществляться в штатном режиме.