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27.05.2020 18:04
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Дорожники на полмесяца сузят участок трассы М-10 в обход Тосно

В начале лета на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области ограничат пропускную способность из-за дорожных работ. На 15 дней на обходе Тосно вдвое сузят проезд в направлении Петербурга.

Как сообщает 27 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 15 июня на 652-м километре федеральной автодороги М-10 Москва — Петербург будут поочередно перекрывать одну полосу движения в направлении Северной столицы. Всего на этом участке четыре полосы — по две в каждом направлении. В сторону Москвы движение будет осуществляться в штатном режиме.

На участке трассы будут вестись работы по устройству подходов к деформационным швам на путепроводе через железную дорогу Тосно — Новолисино. Генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» уложит дорожное покрытие в пришовной зоне двух деформационных швов с использованием эластомерных материалов.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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