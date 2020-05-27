Минтруд: В Петербурге и Москве самая значительная разница между уволенными и трудоустроенными во время пандемии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом доложил о ситуации с безработицей в стране.



«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено 2 миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — 1 миллион 665 тысяч человек. То есть разница составила 388 тысяч человек <...> В абсолютных цифрах самая значительная разница между уволенными и принятыми [на работу] наблюдается в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге», — заявил 27 мая Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

