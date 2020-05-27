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Весеннее преображение «Образцовых кварталов»
С каждым годом микрорайон на Царскосельских холмах становится комфортнее и уютнее.
В апреле в Петербурге прошёл традиционный месяц благоустройства территории. «Генеральную» уборку города проводят коммунальные службы — очищают улицы, парки и скверы от накопившегося за зиму мусора и пыли. Масштабная работа ведется на территории комплексной застройки в Пушкинском районе. Здесь, на подъезде к Пушкину, на площади 316 гектаров строятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» уже ввёл в эксплуатацию пять жилых объектов и сейчас завершает строительство «Образцового квартала 6». Дома сдаются с благоустроенной территорией, оборудованной детской и спортивной площадками, во дворах произведено озеленение и выделены места для парковки.
Неформальный подход
Дома обслуживают опытные управляющие компании. Их подход к благоустройству — индивидуальный и творческий — обусловлен особой атмосферой малоэтажного комплекса.
Что ждут жильцы от своего дома? В первую очередь, комфортного проживания, безопасности и быстрого устранения неполадок, если они появляются. И в «Образцовых кварталах» обслуживающие организации «держат руку на пульсе».
— Мы постоянно следим за состоянием жилых домов, придомовой территории и объектов, на ней расположенных, — комментирует исполнительный директор управляющей компании «Капитель» Александр Зайцев. — Весной составляем перечень замечаний, возникших в результате зимней эксплуатации: где-то земля просела и требует подсыпки, где-то нужно подсеять газоны. Это текущие работы, и они выполняются ежегодно.
Многое зависит от сознательности самих жильцов — при высоком уровне ответственности никто не станет бросать мусор мимо урны или оставлять на стенах подъезда рисунки. Отсюда комфортная среда, чистота и добрососедство, за что малоэтажки особенно любят семьи с детьми.
Готовность номер один
В начале весны управляющая компания подготовилась к уходу за высаженными на территории «Образцовых кварталов» растениями — проверила состояние газонокосилок, триммеров. Зелёных насаждений здесь немало: это и многолетние цветы, и кустарники, и крупномерные деревья: березы, сосны, ели, кедры. На территории каждого комплекса высаживается несколько сотен саженцев! Озеленяет территорию застройщик «Терминал-Ресурс» ещё во время строительства, чтобы к моменту заселения домов растения прижились и окрепли. Сейчас, например, в разгаре высадка саженцев в ЖК «Образцовый квартал 6», который находится на завершающем этапе и планируется к сдаче уже в конце этого года.
— В сданных комплексах мы проводим обрезку веток, в строящихся — ведём работы по посадке саженцев, меняем погибшие растения. Жильцы часто проявляют инициативу и просят увеличить площадь озеленения, установить ограждение вокруг двора, как это уже сделано в первом «Образцовом квартале». Мы идем навстречу просьбам жителей и стараемся быстро решать возникающие вопросы. Но сначала смотрим, чтобы инициатива находила отклик у большей части жильцов, ведь иногда предложения связаны с дополнительными расходами, а это должно решаться на общем собрании, — добавляет Александр Зайцев.
Диалог с жильцами
В последние годы появилась новая тенденция: люди желают участвовать в жизни своего дома — контролировать деятельность управляющей компании, влиять на благоустройство придомовой территории.
— Мы открыты для общения и принимаем все обращения собственников, — добавляет Александр Зайцев. — Сейчас, пока личный приём не проводится в связи с эпидемиологической обстановкой, все вопросы оперативно решаются дистанционно — по телефону и электронной почте, через личный кабинет на нашем сайте.
Отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya