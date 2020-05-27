Весеннее преображение «Образцовых кварталов»

В апреле в Петербурге прошёл традиционный месяц благоустройства территории. «Генеральную» уборку города проводят коммунальные службы — очищают улицы, парки и скверы от накопившегося за зиму мусора и пыли. Масштабная работа ведется на территории комплексной застройки в Пушкинском районе. Здесь, на подъезде к Пушкину, на площади 316 гектаров строятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» уже ввёл в эксплуатацию пять жилых объектов и сейчас завершает строительство «Образцового квартала 6». Дома сдаются с благоустроенной территорией, оборудованной детской и спортивной площадками, во дворах произведено озеленение и выделены места для парковки.



Неформальный подход



Дома обслуживают опытные управляющие компании. Их подход к благоустройству — индивидуальный и творческий — обусловлен особой атмосферой малоэтажного комплекса.



Что ждут жильцы от своего дома? В первую очередь, комфортного проживания, безопасности и быстрого устранения неполадок, если они появляются. И в «Образцовых кварталах» обслуживающие организации «держат руку на пульсе».



— Мы постоянно следим за состоянием жилых домов, придомовой территории и объектов, на ней расположенных, — комментирует исполнительный директор управляющей компании «Капитель» Александр Зайцев. — Весной составляем перечень замечаний, возникших в результате зимней эксплуатации: где-то земля просела и требует подсыпки, где-то нужно подсеять газоны. Это текущие работы, и они выполняются ежегодно.



Многое зависит от сознательности самих жильцов — при высоком уровне ответственности никто не станет бросать мусор мимо урны или оставлять на стенах подъезда рисунки. Отсюда комфортная среда, чистота и добрососедство, за что малоэтажки особенно любят семьи с детьми.