Пандемия и льготная ипотека повысили спрос на большие квартиры

Период самоизоляции заставил многих по-другому посмотреть на свое жилое пространство. Особенно заметны эти изменения стали для семей с детьми, для которых дом стал одновременно местом работы, учебы, семейного общения, игр, спортивных занятий.

Фото: ГК «КВС»

Меньше соседей и зелень у дома

«Наше исследование показало, что плотность застройки и зеленые зоны поблизости сейчас входят в десятку самых важных критериев при выборе квартиры наряду с такими «китами», как качество строительства, надежность застройщика, планировка, локация и цена. Эти факторы получили среднюю оценку наших клиентов 8,5 балов из 10, даже выше социальной инфраструктуры. Если детские сады и школы важны в основном для семейных покупателей, то парк рядом — практически для всех», — приводит пример Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

В ГК «КВС» отмечают, что с апреля заметно вырос интерес к пригородным объектам. Особенно это касается покупателей с детьми. Во-первых, жителям таких проектов рядом с природой проще переживать период самоизоляции. Во-вторых, стоимость квартир в пригороде меньше. Вкупе со льготной ипотекой, клиенты могут позволить себе жилье большей площади, чем в городе.

«Традиционно высоким спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Однако в последнее время клиенты, которые уже выходили на сделку, на фоне снижения ставки смогли позволить себе квартиру побольше», — прокомментировала Анжелика Альшаева.

Фото: ГК «КВС»

Например, в ГК «КВС» высоким спросом сейчас пользуются трехкомнатные квартиры в малоэтажном микрорайоне «Новое Сертолово» в получасе езды от станций метро «Проспект Просвещения» или «Озерки». Это комплексный проект с домами высотой 4–5 этажей, коммерческой и социальной инфраструктурой.

«С одной стороны, жизнь в комплексе максимально приближена к загородному формату, микрорайон граничит с лесопарком. С другой — обслуживанием дома и территории занимается управляющая компания, в отличие от своего дома, где все вопросы надо решать самим. В микрорайоне работают детский сад, медцентр, торговый центр, заведения сферы услуг, пункт полиции, строится школа. Это создает баланс между комфортом и ценой», — уточнила Анжелика Альшаева.

Если формат удаленной работы будет развиваться и после снятия ограничений, это может дать дополнительный импульс к развитию малоэтажных проектов в пригороде.

Пространство для каждого

Востребованный у семей вариант планировки — квартиры-распашонки с окнами на две стороны и просторной кухней-гостиной. Трех комнат достаточно, чтобы у каждого был свой уголок, а 20-метровая кухня сможет вместить всю семью и гостей на общие обеды. Пространство квартиры легко зонировать на «взрослую» и «детскую» части, отделенные коридором.

«Особенным вниманием пользуются также нетиповые решения. В 5-ой жилой группе «Нового Сертолово», например, есть квартиры с эркерами. Такое архитектурное решение не только украшает интерьер, оно позволяет наполнить комнаты светом, а также привнести в квартиру элегантность старых петербургских резиденций. Кроме того, домочадцы смогут насладиться видом на лес и зеленый двор», — прокомментировали в «КВС». — Еще одна немаловажная причина популярности этой квартиры — близкий срок сдачи дома. 5 жилая группа «Нового Сертолово» будет введена в сентябре этого года. Квартира сдается уже с отделкой».

Фото: ГК «КВС» Фото: ГК «КВС» Фото: ГК «КВС»

«Погода в доме»

В условиях самоизоляции повышается роль и функциональных планировок, и микроклимата в квартире. Как отмечает Анжелика Альшаева, внимание покупателей сейчас больше приковано шумоизоляции, вентиляции и кондиционированию, системам отопления.

«Например, при современных технологиях утепления наши квартиры максимально «герметичны», так что обязательный элемент — это клапаны инфильтрации воздуха. В домах «КВС» также устанавливается погодозависимая автоматика, корректирующая уровень отопления в зависимости от температуры на улице», — отметила эксперт.

Сколько стоит семейная «трешка»

Совместить в одной квартире все необходимое большой семье, и уложиться в бюджет сложно, однако с запуском программ субсидирования ипотеки мечта стала куда ближе к реальности.

Например, уже упомянутую трехкомнатную квартиру можно приобрести по программе господдержки со ставкой от 6,1% годовых*. При стоимости от 6,2 млн рублей и первоначальном взносе от 20%, ежемесячный платеж по программе составит около 35,9 тысяч рублей при сроке кредита 20 лет.

*Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Ипотека с господдержкой 2020. Ставка от 6,1% годовых доступна при оформлении кредита до 1 ноября 2020 года при использовании «Сервиса электронной регистрации» и при оформлении заемщиком страхования жизни и здоровья. Сумма кредита — от 300 000 до 8 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 20 лет. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/gos_2020 Справка о компании ГК «КВС»

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО «КВС-Сертолово», проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

