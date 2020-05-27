Богатейшую россиянку больше не разыскивают за клевету. Суд прекратил дело в отношении Елены Батуриной

Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении вдовы мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.



«Дело о клевете прекращено в связи с заявлением частного обвинителя об отказе от обвинения», — уточнили в суде.



Напомним, уголовное дело о клевете было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. Батурина, как считал Манжеев, якобы заявила, что против финансового управляющего расследуется уголовное дело, которое возбуждено из-за получения Манжеевым доступа к ее средствам по поддельным документам. В СМИ появлялись предположения, что атака на Батурину могла быть инспирирована инвестиционной компанией A1 миллиардера Михаила Фридмана. В А1 эту информацию опровергали. Впрочем, позже стало известно, что компания Фридмана хочет взыскать с Батуриной 3,2 млрд рублей.

