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27.05.2020 13:55
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Минэкономразвития: Реальные доходы россиян в 2020 году снизятся на 6%

Реальные доходы россиян в 2020 году могут упасть на 6%, а уровень безработицы — составить до 5,5%. Об этом 27 мая заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает Znak.com. Стоит отметить, что реальные доходы граждан снижались и до пандемии.

По итогам 2020 года сократятся как потребительский, так и инвестиционный спрос, а прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на 2,8% будут корректировать с учетом запланированных мер по восстановлению экономики, отметил глава ведомства.

Ранее Решетников заявил, что экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. Общую стоимость мер поддержки экономики он оценил в три триллиона рублей.

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Комментарии (2)

ussr_forever
смело умножайте на 10! эти крысы всегда врут людям
260548761
в переводе с чиновничиева языка - на 60%
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