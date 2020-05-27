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27.05.2020 13:51
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Владелец «Уралкалия» планирует купить команду «Формулы-1» для своего сына

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин собирается купить команду «Формулы-1» Renault. Как сообщает в среду, 27 мая, итальянская газета La Gazzetta dello Sport, французская команда находится в тяжелом финансовом положении и активно ищет покупателей.

Отмечается, что в этом случае боевым пилотом Renault станет сын бизнесмена Никита Мазепин, до этого исполнявший роль тест-пилота в команде Force India.

Сейчас Мазепин-младший выступает в «Формуле-2». В прошлом сезоне он занял 18-е место в составе команды ART Grand Prix.

Дмитрий Мазепин — основной акционер «Уралкалия». Его состояние Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов.

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Комментарии (4)

260843741
При всей моей любви к Формуле 1 и желании, чтобы нашу страну представляла своя команда, уровень Никиты не тот, чтобы выступать на этом уровне. Уж простите, но пусть сначала начнет показывать результаты хотя бы в первой десятке Формулы 2.
вадики
Так деняк вроде ж нету?На сиз на ивл на маски на перчатки?А на команды за границей есть?Патриотичненько.
Савва Морозов
как в магазин игрушек сходит.
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