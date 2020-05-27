Владелец «Уралкалия» планирует купить команду «Формулы-1» для своего сына
Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин собирается купить команду «Формулы-1» Renault. Как сообщает в среду, 27 мая, итальянская газета La Gazzetta dello Sport, французская команда находится в тяжелом финансовом положении и активно ищет покупателей.
Отмечается, что в этом случае боевым пилотом Renault станет сын бизнесмена Никита Мазепин, до этого исполнявший роль тест-пилота в команде Force India.
Сейчас Мазепин-младший выступает в «Формуле-2». В прошлом сезоне он занял 18-е место в составе команды ART Grand Prix.
Дмитрий Мазепин — основной акционер «Уралкалия». Его состояние Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов.