Владелец «Уралкалия» планирует купить команду «Формулы-1» для своего сына

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин собирается купить команду «Формулы-1» Renault. Как сообщает в среду, 27 мая, итальянская газета La Gazzetta dello Sport, французская команда находится в тяжелом финансовом положении и активно ищет покупателей.



Отмечается, что в этом случае боевым пилотом Renault станет сын бизнесмена Никита Мазепин, до этого исполнявший роль тест-пилота в команде Force India.

Сейчас Мазепин-младший выступает в «Формуле-2». В прошлом сезоне он занял 18-е место в составе команды ART Grand Prix.