Планировочные решения от «Группы ЛСР» для вашего вдохновения

На самоизоляции наши хобби перешли в онлайн-режим. И если к английскому по скайпу мы давно привыкли, то заниматься спортом, кулинарией или учиться шить удаленно стало делом необычным. А еще возникла потребность в удобном для занятий уголке в квартире. Его можно отыскать даже в ограниченных условиях совместного проживания. Вот несколько вариантов.

Фото: ПАО «Группа ЛСР»

Возьмем в качестве примера двухкомнатную квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Цивилизация на Неве» в семи минутах езды от Невского проспекта. Здесь есть большая функциональная лоджия, которая легко трансформируется в зону для спортивных занятий, танцев, йоги, зумбы и многого другого. Часто на лоджии размещают какой-нибудь тренажер, но даже если вы этого не планировали, тут легко поместится удобный спортивный коврик и необходимый инвентарь.

«Неотъемлемое преимущество лоджии — большое количество естественного света, что сделает утренние зарядки приятнее и бодрее. Также тут вам не будут мешать другие домочадцы», — рассказывает Оксана Андросова, руководитель архитектурно-дизайнерской группы «Группы ЛСР».

Фото: ПАО «Группа ЛСР»

В последнее время все больше людей интересуется кулинарией, для кого-то это стало новым хобби. И если раньше обучение происходило на профессиональных кухнях, то сейчас оно переехало в ваши квартиры. В этом случае стоит рассмотреть двухкомнатную квартиру с европланировкой в том же жилом комплексе бизнес-класса «Цивилизация на Неве».

«Данное планировочное решение не только дает обширное пространство для творчества, но и прекрасную возможность вовлечь в процесс домочадцев. Согласитесь, заниматься хобби, как кулинария, приятнее и удобнее, когда есть большое пространство — в нем можно разместить стол для приготовления еды, вокруг которого будет удобно всем, — продолжает Оксана Андросова. — Поэтому кухня, совмещенная с гостиной, станет хорошим решением. Здесь вы сможете готовить всей семьей, общаться и наслаждаться новыми вкусами».

Фото: ПАО «Группа ЛСР»

Шить, как и что-то мастерить, — занятие непростое. Для этого тоже нужно пространство, и обязательное условие для него — хорошее естественное освещение. Поэтому эта зона должна быть у окна. Рассматривая планировки квартир с хорошим освещением, а также видовыми характеристиками, стоит обратить внимание на двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт-класса «Цветной город» (квартал 19), который расположен в Красногвардейском районе.

Окна здесь выходят на две стороны света, поэтому вы сможете выбрать, где лучше разместить зону для хобби. Например, выбрать комнату с окном, откуда открывается чудесный вид на лес и реку.

Фото: ПАО «Группа ЛСР»

Напоминаем, что вы можете получить консультацию и приобрести квартиру онлайн, не выходя из дома. Для этого достаточно связаться со специалистом отдела продаж через онлайн-форму на сайте или по телефону 8 (812) 325–01–01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325–01–01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

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ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

