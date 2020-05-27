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27.05.2020 13:18
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В избиркоме Петербурга не видят препятствий для внедрения дистанционного голосования

Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко не видит препятствий для внедрения в городе электронного голосования, сообщает 27 мая «Интерфакс». ГИК может обратиться с соответствующим предложением в Центризбирком, если специалисты сочтут, что система соответствует требованиям закона.

«Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу», — цитирует Миненко агентство.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете» не исключила, что в «трех-четырех» регионах страны может быть применена дистанционная технология по «московской» схеме при проведении голосования по поправкам в Конституцию. При этом она подчеркивала, что инициатива должна исходить от регионов, которые должны доказать центральной комиссии, что готовы выполнить все требования для этого.

В конце мая в Петербурге прошло тестирование электронной системы выборов. Проверку провели, попросив учеников, учителей, студентов и школьников выставить оценку последней дистанционной четверти учебного года. Ход проверки активно комментировал на своей странице в Facebook политолог Александр Серавин, который заметил, что система работала «отлично» и что «технологически Питер готов к электронному голосованию».

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Комментарии (10)

261214561
На самом деле у верхушки АП нет сомнений по поводу итогов голосования. Если не будет откровенного сабботажа и игры против системы изнутри (пока такие смельчаки на горизонте не прорисовываются), то контрольные цифры будут обеспечены без особого труда. Если надо – то и 143% «ЗА» поправки можно нарисовать, даже если все 143% будут «ПРОТИВ». Результат уже обеспечен за счет весьма специфического (особого) правового статуса голосования, который, мягко говоря, не отвечает принципам открытости и не предполагает практически никакого реального общественного контроля.
Ольга Селявина
Пока памфилова крабофф не впишет в комплексный обед- шиш голос кому отдам! Ато обнулянт с дочей сапчака ручкался у памятника бронированного, видать 4 мильярда ей пообещал на крабофф, иначе кто этой профурсетке -матершиннице стока денех выдал... Вон и доче шойгу на катальные горки и прочие развлекушки мильярды подарил, ну и своих не забыл...О_О
Power Play
Будет ли Элла Александровна последовательна в своих словах?

https://www.fontanka.ru/2019/09/25/068/
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