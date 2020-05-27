В избиркоме Петербурга не видят препятствий для внедрения дистанционного голосования

Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко не видит препятствий для внедрения в городе электронного голосования, сообщает 27 мая «Интерфакс». ГИК может обратиться с соответствующим предложением в Центризбирком, если специалисты сочтут, что система соответствует требованиям закона.



«Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу», — цитирует Миненко агентство.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете» не исключила, что в «трех-четырех» регионах страны может быть применена дистанционная технология по «московской» схеме при проведении голосования по поправкам в Конституцию. При этом она подчеркивала, что инициатива должна исходить от регионов, которые должны доказать центральной комиссии, что готовы выполнить все требования для этого.