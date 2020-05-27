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27.05.2020 11:17
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Из правительства Петербурга убрали глав районов и комитетов

В Петербурге поменялся принцип формирования правительства города. Из его состава исключаются члены, занимающие должности глав исполнительных органов власти. Соответствующий законопроект депутаты городского парламента приняли в третьем чтении 27 мая.

Поправок к третьему чтению не поступило. Законопроект на прошлом заседании парламента внес представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Он предполагает, что в состав правительства могут входить только вице-губернаторы.

В настоящее время в Смольном двое членов правительства, которые не являются вице-губернаторами: председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Всего в правительстве 15 кресел. Из них 11 вице-губернаторов, представитель Смольного в парламенте, губернатор и двое глав комитетов. Чтобы остаться членами правительства, они должны получить повышение до вице-губернатора. В противном случае оба выйдут из состава правительства.

© Фонтанка.Ру

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