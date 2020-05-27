Из правительства Петербурга убрали глав районов и комитетов

В Петербурге поменялся принцип формирования правительства города. Из его состава исключаются члены, занимающие должности глав исполнительных органов власти. Соответствующий законопроект депутаты городского парламента приняли в третьем чтении 27 мая.



Поправок к третьему чтению не поступило. Законопроект на прошлом заседании парламента внес представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Он предполагает, что в состав правительства могут входить только вице-губернаторы.



В настоящее время в Смольном двое членов правительства, которые не являются вице-губернаторами: председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

