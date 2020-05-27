В Петербурге в честь 317-летия города зажгли Ростральные колонны

27 мая в честь Дня основания Санкт-Петербурга специалисты ПетербургГаза зажгли огни на Ростральных колоннах. Факелы будут гореть до 12:30. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Огни Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.



Синоптики пообещали петербуржцам по-настоящему летнюю погоду на День города. Будет жарко, безветренно и солнечно.

