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27.05.2020 10:24
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В Петербурге в честь 317-летия города зажгли Ростральные колонны

27 мая в честь Дня основания Санкт-Петербурга специалисты ПетербургГаза зажгли огни на Ростральных колоннах. Факелы будут гореть до 12:30. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: ПетербургГаз

Огни Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

Синоптики пообещали петербуржцам по-настоящему летнюю погоду на День города. Будет жарко, безветренно и солнечно.

Фото: ПетербургГаз

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Комментарии (1)

Савва Морозов
а почему до 12-30, а не наоборот - вечером?
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