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27.05.2020 09:40
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«В здании бомба, уводите людей». В Петербурге первый суд, отменивший самоизоляцию, за день эвакуировали дважды

Петербургский арбитраж, который вернулся в докоронавирусный режим работы, накрыло «взрывной» волной. Обещавший бомбу мужчина оказался убедительнее анонимов и выгнал на улицу полторы тысячи человек.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, первый раз об угрозе взрыва в арбитражном суде в службе 112 услышали незадолго до одиннадцати часов утра. С мобильного телефона, зарегистрированного на 22-летнего гражданина Узбекистана, некий гражданин предупредил, что здание заминировано, «и это не шутка».

Заседания поставили на паузу, суд в экстренном порядке покинули 700 человек, здание на улице Смольного осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Уехали ни с чем, чтобы вернуться через три часа.

Немногим позже двух часов дня в службу 112 снова позвонили с того же номера. Настырный абонент повторил, что в арбитраже заложена бомба, и достаточно вежливо добавил: «Уводите, пожалуйста, людей». В этот раз на прогулку отправились 800 человек. Ничего взрывоопасного предсказуемо не нашли. Шутника, которому может грозить уголовная ответственность, ищут.

Петербургский арбитражный суд возобновил почти полноценную работу с 12 мая. Районные суды также отменяют самоизоляцию, но до 31 мая слушателей на заседания не пускают. Анонимные минёры, притихшие на время коронавируса, напомнили о себе и разослали обещания взрывов, но эвакуировать суды и больницы не смогли.

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