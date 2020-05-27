«В здании бомба, уводите людей». В Петербурге первый суд, отменивший самоизоляцию, за день эвакуировали дважды

Петербургский арбитраж, который вернулся в докоронавирусный режим работы, накрыло «взрывной» волной. Обещавший бомбу мужчина оказался убедительнее анонимов и выгнал на улицу полторы тысячи человек.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, первый раз об угрозе взрыва в арбитражном суде в службе 112 услышали незадолго до одиннадцати часов утра. С мобильного телефона, зарегистрированного на 22-летнего гражданина Узбекистана, некий гражданин предупредил, что здание заминировано, «и это не шутка».

Заседания поставили на паузу, суд в экстренном порядке покинули 700 человек, здание на улице Смольного осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Уехали ни с чем, чтобы вернуться через три часа.